Bialetti torna in utile nel 2021, ricavi +17,4%

Bialetti

(Teleborsa) - Il Grupponell’esercizio 2021 ha conseguitopari a 147,3 milioni di Euro in incremento del 17,4% rispetto all’esercizio 2020 chiuso a 125,5 milioni di Euro.L’ Ebitda consolidato normalizzato risulta positivo per 16,3 milioni di Euro, in crescita di +2,9 milioni di Euro rispetto all’esercizio 2020.Ilevidenzia un risultato positivo di 5,8 milioni (confrontato con un risultato negativo di Euro 10,5 milioni dell’esercizio 2020), influenzato dagli effetti positivi derivanti dal Nuovo Accordo di Ristrutturazione.(inclusivo degli effetti degli IFRS 9 e IFRS 16) al 31 dicembre 2021 risulta pari a Euro 105,2 milioni, in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2020, chiuso a 115,8 milioni; tale riduzione è stata influenzata in larga misura dal Nuovo Accordo di Ristrutturazione.