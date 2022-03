Petrolio, UNEM: consumi febbraio in crescita

(Teleborsa) - I(+482mila tonnellate) rispetto allo stesso mese del, caratterizzato da significative misure di limitazioni agli spostamenti per il contenimento della pandemia, con zone rosse e arancioni e limitazioni orarie per alcune attività. Lo rende noto UNEM (Unione Energie per la Mobilità) sottolineando che è "un risultato in linea con le attese considerato che a febbraio di quest'anno le attività industriali e commerciali, cosi' come la mobilità, hanno invece subito minori limitazioni. Se il confronto si fa rispetto a febbraio 2020, ultimo mese pre-pandemico, invece i consumi risultano ancora inferiori del 6,2%".(benzina + gasolio), sono stati pari a quasi 2,4 milioni di tonnellate, di cui 0,5 milioni di benzina e 1,9 milioni di gasolio, con un incremento dell'11,6% (+248.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2021.In particolare, laha mostrato una crescita del 17,9% (+82.000 tonnellate) rispetto a febbraio 2021, quasi analogo l'andamento della benzina venduta sulla rete (+18,1%); il gasolio autotrazione ha evidenziato un incremento del 9,9% (+166.000 tonnellate), come il gasolio venduto sulla rete (+10,0%), mentre per il gasolio extra-rete, usato soprattutto per il trasporto merci (+11,4%), il recupero è leggermente superiore, riflettendo il proseguimento delle dinamiche positive nel comparto delle costruzioni.Prosegue ilche, con un +129,5% rispetto allo stesso mese del 2021, recupera circa 100mila tonnellate, posizionandosi tuttavia ancora a un livello molto lontano dal febbraio 2020 (-40%).Unem indica anche che Per il mese di marzo 2022, "dato il deteriorarsi del contesto geopolitico ed economico dovuto al conflitto in corso tra Russia e Ucraina, ci si attende una penalizzazione dei consumi soprattutto per il trasporto delle merci, ad eccezione di quelli sostenuti del comparto delle costruzioni, trainati dai provvedimenti del 'Superbonus'"."La mobilità delle persone - si legge - dovrebbe invece continuare in progressivo recupero per il superamento dall'emergenza pandemica e, quindi, per l'allentamento anche delle misure di. Resta tuttavia qualche incertezza legata agli effetti sul trasporto privato di prezzi dei carburanti particolarmente elevati per l'impennata delle quotazioni internazionali".