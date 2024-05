Italia, PIL 1° trimestre rivisto al rialzo a +0,7% su anno. Confermato +0,3% su trim.

(Teleborsa) - L'Istat ha comunicato che nelil prodotto interno lordo () italiano, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente (come da attese) e dello(rispetto al +0,6% atteso dal mercato).La crescita congiunturale del PILera stata anch'essa dello 0,3%, mentre quella tendenziale era stata dello 0,6%. Il primo trimestre del 2024 ha avuto tre giornate lavorative in più del trimestre precedente e lo stesso numero di giornate lavorative rispetto al primo trimestre del 2023.Laper il 2024 è pari a +0,6%, quella diffusa il 30 aprile 2024 era stata del +0,5%.Rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati dellasono in crescita, con un aumento dello 0,2% dei consumi finali nazionali e dello 0,5% degli investimenti fissi lordi. Le importazioni sono diminuite dell'1,7% e le esportazioni sono cresciute dello 0,6%.La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito per 0,3 punti percentuali alla crescita del PIL: +0,2 ie delle Istituzioni Sociali Private (ISP), +0,1 glifissi lordi e contributo nullo della spesa delle Amministrazioni Pubbliche (AP). Per contro, la variazione delle scorte ha sottratto 0,7 punti percentuali alla crescita del PIL, mentre il contributo della domanda estera netta è risultato positivo e pari a 0,7 punti percentuali.Si registrano andamenti congiunturali positivi per il valore aggiunto in tutti i principali, con l'agricoltura cresciuta del 3,3% e l'industria e i servizi entrambe dello 0,3%.