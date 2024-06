Tassi fermi in India, banca centrale aumenta prospettive di crescita

(Teleborsa) - La banca centrale indiana mantiene i tassi invariati, come ampiamente previsto, affermando che la robusta crescita economica le darà spazio per concentrarsi sulla riduzione dell'inflazione verso il suo obiettivo a medio termine del 4%.La(RBI) annuncia, inoltre, una nuovadi crescita. Quest'anno il PIL si espanderà al 7,2% rispetto al +7% delle precedenti previsioni.Il(MPC), composto da tre membri della RBI e tre esterni, ha mantenuto il tasso repo al 6,50% per l'ottava riunione consecutiva.L'ultima modifica dei tassi da parte dell'MPC risale a febbraio 2023, quando il tasso di riferimento è stato portato all'attuale 6,50%.Il rendimento obbligazionario di riferimento a 10 anni dell'India è aumentato di 2 punti base al 7,02% dopo la decisione, mentre la rupia era rimasta poco mossa.