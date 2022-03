Dpcm auto, Giorgetti: auspicabilmente accordo entro settimana

(Teleborsa) - "Auspicabilmente entro la settimana"per l'approvazione del DPCM a sostegno del settoreLo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico,, in collegamento al Vtm, il Vehicle and Transportation Technology Innovation Meeting in corso a Torino.Le risorse,saranno divise fra incentivi alla domanda "per le auto elettrificate, non solo per lee per la"E' un percorso complesso perchè sono coinvolti anche il Ministero dell'Economia e della Transizione Ecologica. Mi spiace per questi ritardi e mi rendo conto che il", ha aggiunto.