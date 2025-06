Cogefeed, accordo di investimento con Acp Sgr per la realizzazione di impianti fotovoltaici

Cogefeed

(Teleborsa) -, società quotata su EGM PRO e specializzata nello sviluppo e realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, ha sottoscritto uncon, primaria società di gestione del risparmio focalizzata su investimenti sostenibili mediante il fondo ad impatto denominato Sustainable Securities Fund, destinata alla realizzazione di una piattaforma di impianti fotovoltaici greenfield di piccola-media taglia.In forza dell’Accordo è stata costituita la holding Cogefeed Impact, il cui capitale sociale deliberato e versato in denaro è pari a 50.000 euro ed è detenuto per una quota del 55% da Cogefeed e per il 45% da Acp Sgr. Al fine di procedere con le attività di acquisizione dei progetti e di costruzione tramite la Cogefeed Impact, ai sensi dell’Accordo, sono stati complessivamente deliberati da Acp Sgr fino a circada versare in denaro e da richiamare entro il 31 dicembre 2025, di cui circa 4,1 milioni a titolo di finanziamento soci con scadenza il 31 dicembre 2028 e circa 0,8 milioni a titolo di equity; Cogefeed, ai sensi dell’Accordo, ha deliberato un investimento fino a circache sarà liberato in parte in denaro e in parte attraverso il conferimento di crediti relativi a titoli autorizzativi.Ladi Cogefeed Impact prevede un Consiglio di Amministrazione composto da 3 componenti, di cui uno designato da Acp Sgr.I primi 6,4 MWp di impianti saranno realizzati nelle, in provincia di Ascoli Piceno, per 4,3 MWp e in, in provincia di Potenza per 2,1 MWp. L’avvio delle attività di costruzione è previsto entro il 30 settembre 2025 con entrata in esercizio prevista entro il primo semestre 2026."La chiusura dell’Accordo con ACP SGR rappresenta un passaggio strategico rilevante per il Gruppo Cogefeed, confermando il nostro impegno nello sviluppo di impianti da fonti rinnovabili, in linea con quanto dichiarato in sede di IPO. L’operazione, che ci vede impegnati nella realizzazione di impianti fotovoltaici in aree strategiche come le Marche e la Basilicata, consente di rafforzare ulteriormente il nostro portafoglio di progetti in pipeline – ha dichiarato, Amministratore Delegato di Cogefeed –. La partnership con ACP SGR, un investitore istituzionale di primo piano nel settore degli investimenti sostenibili, ci permette di accedere a capitali qualificati, garantendo il finanziamento delle attività di sviluppo e la continuità degli investimenti nel lungo periodo"."L’investimento in Cogefeed Impact conferma l’impegno di SSF nel supportare operatori come Cogefeed altamente specializzati in progetti fotovoltaici di piccola e media dimensione con l’obiettivo di supportate la transizione energetica e ridurre gli elevati costi energetici per PMI e PA. La partnership con Cogefeed ci consente di consolidare il nostro portafoglio diversificato di investimenti in infrastrutture energetiche ad elevato impatto per la decarbonizzazione in linea con gli obiettivi del nostro fondo Ssf", ha commentato, Managing Director Energy Infrastrucutre di Acp Sgr.