IDNTT sale al 72% di REALLIFE TELEVISION

IDNTT

(Teleborsa) -, AI.Tech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel, ha acquisito in data odierna un ulteriore 13% delcapitale sociale di REALLIFE TELEVISION (“RLTV”) dal socio Matteo Baroni, portando al 72% la partecipazione complessivamente detenuta in RLTV.Tale acquisizione rappresenta, spiega una nota, una nuova operazione rispetto all’accordo del 28 giugno 2024 che aveva portato IDNTT ad acquisire il 59% di RLTV.Ilè stato determinato tra le parti in Euro 314.565, da corrispondersi come segue: Euro 73.000 in denaro in data odierna;• Euro 42.000 in denaro entro ottobre 2025; Euro 45.000 in denaro entro gennaio 2026; Euro 42.000 in denaro entro aprile 2026; Euro 53.000 in denaro entro maggio 2026. Euro 59.565 mediante l’assegnazione di n. 19.000 azioni proprie ordinarie IDNTT SA (valorizzate al prezzo medio di carico pari a Euro 3,135) che verranno trasferite entro 15 giorni dalla data odierna e soggette a vincolo di lock-up di 6 mesi.