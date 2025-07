Dazi, tra Ue e Usa trattative "fino all'ultimo minuto"

(Teleborsa) - I negoziati trasuientrano nella fase decisiva. Secondo alcune fonti europee citate dall'ANSA la trattativa "andrà fino all’ultimo minuto" e la pressione da parte dell’amministrazione americana "sarà portata al massimo livello". La scadenza del primo agosto potrebbe slittare, ma al momento "tutti gli esiti sono ancora possibili", compreso un accordo dell’ultimo istante. Negli ultimi giorni sarebbero stati fatti "alcuni progressi", ma restano nodi delicati sui, considerati dossier chiave per entrambe le economie. Sullo sfondo, i ministri delle Finanze del G20 riuniti a Durban lavorano a unasul, dopo che l’offensiva sui dazi aveva fatto saltare un accordo nella riunione di febbraio.Il ministro dell’Economiaintervenuto al G7 di Durban, ha messo in guardia dalle "conseguenze economiche dell’incertezza" e ha sottolineato come "l’indebolimento del dollaro Usa si stia sommando all’effetto dell’aumento dei dazi". Anche il cancelliere tedescoha avvertito che "è irrealistico credere che sui dazi finiremo con un risultato di 0-0", segnalando che un eventuale accordo sarà inevitabilmente asimmetrico, anche se con aliquote ridotte al minimo.Il portavoce della Commissione Ue,, ha invece parlato di "sforzi concertati e autentici" per trovare un compromesso "vantaggioso per entrambe le sponde dell’Atlantico". Il commissarioha intensificato i colloqui con i negoziatori statunitensie Jamieson Greer, incontrando anche, direttore del Consiglio economico nazionale Usa.Il ministro francese per gli Affari europei,, ha definito "ingiustificabili e inaccettabili" i dazi voluti da Donald Trump, ribadendo che l’Ue è pronta ad attivare il suo "bazooka commerciale" contro i servizi digitali americani se i colloqui dovessero fallire. "Vogliamo una de-escalation nell’interesse di tutti", ha detto Haddad, sottolineando che in gioco c’è anche "la credibilità dell’Unione europea".