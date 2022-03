Walgreens Boots Alliance crolla con la trimestrale

Walgreens Boots Alliance

Dow Jones

Walgreens Boots Alliance

indice americano

Walgreens Boots Alliance

(Teleborsa) - Scivolache presenta un pessimo -5,42%.Il distributore farmaceutico ha chiuso il secondo trimestre con una 883 milioni di dollari, pari a 1,02 dollari per azione, dagli 1,03 miliardi di dollari (1,19 dollari per azione) registrati nello stesso periodo di un anno fa. Esclusi gli effetti straordinari, l'EPS è pari a 1,59 dollari superiori agli 1,40 dollari stimati dagli analisti.sono cresciuti a 33,7 miliardi di dollari dai 32,7 miliardi dell'anno precedente e sopra i 33,4 miliardi del consensus.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 45,54 USD. Rischio di discesa fino a 44,2 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 46,88.