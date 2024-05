Wall Street cauta guarda alla Federal Reserve

Dow Jones

(Teleborsa) - Poco mosso il listino USA, con lo sguardo del mercato già focalizzato su mercoledì 22 maggio, quando si alzerà il velo sulla trimestrale di Nvidia e sui verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve.Ilsi attesta sui valori della vigilia a 39.830 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 5.314 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il(+0,04%); guadagni frazionali per l'(+0,22%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il compartoAl top tra i(+2,22%),(+1,67%),(+1,18%) e(+1,17%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,24%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,46%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,34%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,28%.Tra i(+3,77%),(+2,60%),(+2,42%) e(+2,23%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,67%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,57%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,44%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,34%.