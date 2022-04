PIL, Ambrosetti: stime crescita 2022 riviste al ribasso

(Teleborsa) -rispetto alla previsioni, con le previsioni di un aumento delviste ora alrispetto alle precedenti del +4,3%/+4,5%. Questa la stima di The European House - Ambrosetti, fornite in occasione della prima giornata del forum "Lo scenario dell'economia e della finanza", in corso a Villa d'Este.per il nostro Paese nel 2022 devono incorporare un ribasso significativo rispetto alle previsioni", ha dettoManaging Partner & Ceo di The European House - Ambrosetti. "Se la congiuntura geopolitica ha ridimensionato le prospettive di crescita, il PNRR resta una fondamentale leva di rilancio per il nostro Paese che al 31 dicembre 2021 ha conseguito tutti i 51 traguardi e obiettivi previsti - ha proseguito - Gli investimenti del PNRR potranno abilitare un aumento strutturale del Pil e del suo tasso di crescita per un valore pari a +1,9% dal 2026 in poi fino ad ottenere al 2036 un differenziale di Pil di 221miliardi (+11%)".Rispetto, invece, alle attuali sanzioni contro la Russia imposte dalla comunità internazionaleNe è convinto l'86% dei partecipanti - circa 300 manager ed esperti -, presenti alla prima giornata del workshop Ambrosetti. I voti del sondaggio sono perentori: per il 55,6% le sanzioni "sono giuste cosi'" e per il 30,2%Solo per il 6,4% "sono troppe dure e andrebbero alleggerite", mentre un 7,9% risponde "non so". Molto frammentato, invece, l'esito del sondaggio sull'impatto della guerra sul proprio business: il 19% lo reputa molto grave mentre e' moderatamente preoccupato il 21,5% dei partecipanti.Infine, è stato chiesto il sentiment sul cambiola maggioranza (52,6%) ritiene che la moneta unica sarà più debole, mentre si equivalgono (19,2%) coloro che credono che resterà invariato o che il dollaro si rafforzerà.