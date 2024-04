Allcore, Banca Finnat abbassa target price e conferma Buy

Allcore

(Teleborsa) - Banca Finnat ha abbassato aper azione (dai precedenti 3,48 euro) ilsu(già Soluzione Tasse), società attiva nella consulenza aziendale alle PMI e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la" sul titolo.Gli analisti scrivono che il gruppo ha chiuso ilcon un valore della produzione in crescita del 14,1% a 41,1 milioni di euro (42,7 milioni le stime) mentre l'Ebitda è risultato in calo del 10,5% a 4 milioni di euro (6,1 milioni quanto atteso a consuntivo 2023). L'Ebit, anch'esso in calo, si è attestato a 3,4 milioni di euro a fine 2023 (-27,5%), per una redditività sul valore della produzione scesa dal 9,38% al 6% (5,2 milioni e una marginalità del 12,06% quanto atteso). Il gruppo ha chiuso l'esercizio 2023 con un utile pari a 1,2 milioni di euro (3,8 milioni le attese per fine 2023) da 2,1 milioni al 31.12.2022 (-42,39%), per una marginalità netta in forte calo dal 7,2% al 3,0%.A seguito del venir meno di alcune linee di ricavi, tra le quali il credito di imposta Formazione 4.0 e tenuto conto delledel gruppo che risente dell'attuale incerto contesto economico, il broker haper il periodo 2024-2027. Stima ora una crescita media annua del valore della produzione pari al 12,82% (16,17% le precedenti stime sul periodo 2022-2026). L'Ebitda dovrebbe raggiungere, alla fine del 2027, 9,8 milioni di euro (10 milioni le precedenti stime al 2026) mentre il risultato netto dovrebbe attestarsi a 5,3 milioni di euro (6,3 milioni le nostre stime a fine 2026).