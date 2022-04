Abertis con Sanef installerà oltre 500 punti ricarica ultraveloce in Francia

Gruppo Atlantia

(Teleborsa) - La società francese, controllata dalla spagnola) installerànelle 72. Una iniziativa che punta a promuovere lo sviluppo della mobilità elettrica per i viaggi a lunga distanza e l'uso di veicoli elettrici sulle autostrade francesi.Il Gruppo Abertis si impegna quindi anella transizione verso un sistema di, con minori emissioni di carbonio e con l'intento di esplorare nuove opportunità che faciliteranno una maggiore mobilità elettrica in altri territori."La transizione energetica verso un modello di mobilità pulita e sostenibile è uno degli assi fondamentali della strategia ESG che il Gruppo Abertis sta promuovendo anche in ognuno dei Paesi in cui opera attualmente", ha affermato José Aljaro, CEO del Gruppo Abertis.La rete Sanef èe del 60% di punti convenzionali e si propone ora di installare diversi terminali ultraveloci (+ 150kW) in ciascuna delle sue Aree di Servizio. Queste nuove stazioni permetteranno unaLe stazioni di ricarica favorirannome metodo di pagamento, garantendo così un servizio rapido e semplice, e soddisfacendo le richieste dei proprietari dei veicoli elettrici.Per realizzare questo massiccio dispiegamento, il Gruppo Sanef ha