Immobiliare, settore lusso italiano trainato da investimenti stranieri

(Teleborsa) - In Italia la, provocando un cambio di rotta nei desiderata degli acquirenti. A differenza degli altri stati europei, l'Italia: benché il 45% dei professionisti del campo immobiliare residenziale abbia rilevato una spinta più dinamica negli ultimi dodici mesi, questo dato rimane ben al di sotto della media del 57% registrata negli altri paesi, secondo ildi da Berkshire Hathaway HomeServices. Allo stesso modo, solo un terzo (33%) degli intervistati ha affermato che gli acquisti di immobili residenziali sono aumentati dall'inizio della pandemia - di gran lunga il dato più basso, rispetto al 55% di tutta l'area EMEA e al 62% in Germania.del settore immobiliare italiano, anzi il 25% degli operatori prevede un rallentamento nel corso del prossimo anno. Secondo gli intervistati, il comparto residenziale è particolarmente suscettibile alle tendenze e alle forze esterne, nove su dieci, circa l'89% del campione, ritengono chesul trend dei prossimi mesi."L'", sottolinea Marcus Benussi, Managing Partner & General Counsel di Berkshire Hathaway HomeServices - Maggi Properties. "Il regime fiscale flat tax, infatti, è riservato a nuovi residenti che potranno optare fra un'imposta forfettaria annuale di 100 mila euro e un importo di 25 mila euro per ogni membro famigliare - spiega - Tale regime ha una durata di 15 anni, è revocabile in qualsiasi momento e resta indipendente dal reddito prodotto all'estero. A questo si aggiungono i bonus e le agevolazioni previste per interventi di ristrutturazione, isolamento termico e adeguamento antisismico".Il 69% degli intervistati ha avuto la sensazione che il mercato italiano sia diventato più competitivo durante il corso del 2021. Questo suggerisce che non manca la domanda, piuttosto il problema risiede nella. Per quanto riguarda il comparto del lusso, questo beneficia principalmente dagli investimenti stranieri, primi tra tutti quelli provenienti dalla Russia e dagli Stati Uniti."Eventi esterni come le attuali- afferma Benussi - possono rimescolare le carte in tavola, andando a impattare anche sul settore immobiliare, fortemente trainato dagli investimenti stranieri. Inoltre, levarate per contrastare gli effetti dell'inflazione - in particolare gli aumenti dei tassi d’interesse – sono destinate a influenzare il comparto e mettere una certa pressione sulla domanda. Tuttavia, il mercato dovrebbe essere abbastanza solido da superare queste sfide".