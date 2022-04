Trenitalia, al via il primo Frecciarossa 1000 tra Parigi e Lione

(Teleborsa) - Ildiventa una data storica per ilinaugura oggi, il suo primo collegamentoche unisce le città diNe dà notizia, il portale informativo delL'orologio segnava le, quando, alla presenza diChief International Officer del Gruppo FS Italiane, e, Presidente di Trenitalia France, ilè partito dalla stazione dialla volta didopo la fermata aData, dunque, da segnare sul calendario così come già successo per ilquando con il servizioa entrare nel mercato dell’AV francese, grazie alla liberalizzazione regolata dal quarto pacchetto ferroviario europeo. Da allora, in tre mesi e mezzo, sono stati circae una prevalenza di richieste per le tratte internazionali, quelle che legano l’Italia e la Francia, rispetto a quelle esclusivamente interne al Paese dei Lumi.Prossima "fermata" ilquando si aggiungerannoal giorno tra le due città francesi, con partenze da Parigi dalle 6:30 alle 20, partenze da Lione dalle 6:20 alle 20:30, un’offerta complessiva di 4.600 posti aggiuntivi al giorno e un aumento del 20% di treni tra le due città. Complessivamente diventeranno dieci i collegamenti interni alla Francia, considerando i quattro che si prolungano verso l’Italia.parla sempre più italiano con l'obiettivo di rispondere alle esigenze di un consistente numero di viaggiatori francesi pronti a scegliere il treno per i propri spostamenti a media e lunga distanza. Tanto più che secondo uno studio Ipsos realizzato a marzo 2022 per, i francesi sono un popolo di viaggiatori e tra i mezzi di trasporto preferiti per gli spostamenti a lunga distanza c'è proprio il