Busitalia (Gruppo FS) e Daimler Buses Italia: 44 milioni di euro di investimento per il rinnovo della flotta

(Teleborsa) - Un investimento di 44 milioni di euro per ilIl piano prevede l'arrivo, entro dicembre 2025, di 111 mezzi di ultima generazione: 100 a marchio Mercedes-Benz e 11 a marchio Setra, commercializzati in Italia da Daimler Buses Italia. I primi nuovi quattro autobus sono stati presentati alla presenza diAmministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia;Presidente e CEO di Daimler Buses Italia;Presidente di Busitalia;Amministratore Delegato e Direttore Generale di Busitalia;Amministratore Delegato di Busitalia Rail Service.tramite la controllata Busitalia Rail Service, – sottolinea la società in una nota – segna un passaggio strategico nel processo di rinnovo e potenziamento del parco mezzi dedicato sia all'integrazione con il trasporto ferroviario sia ai servizi a mercato"."Intermodalità e cooperazione tra i vari settori di trasporto, in questo caso ferro-gomma, continuano ad essere obiettivi strategici di Trenitalia e del Gruppo FS. Tutto questo per rendere la mobilità più efficiente e capillare con un occhio sempre attento alla sostenibilità", ha dichiarato"L'acquisto di questi nuovi autobus rappresenta un passo concreto verso un trasporto sempre più attento all'ambiente, integrato e vicino alle esigenze dei nostri passeggeri. Lavorare con Daimler Buses Italia e integrare i collegamenti con Trenitalia ci permette di rafforzare la nostra strategia che mira ad un servizio all'insegna della sostenibilità e dell'intermodalità", ha dichiarato"Oggi celebriamo una partnership che, per numeri e valore strategico, è un modello di eccellenza nel settore. Questa fornitura rappresenta un record storico: 111 autobus in un'unica commessa e con assistenza full service OMNIplus – un primato assoluto per Daimler Buses Italia, che con 352 autobus urbani, 484 interurbani, 127 veicoli destinati al servizio del turismo, porta a 963 gli autobus forniti a Busitalia", ha dichiaratoFulcro del progetto è ilin particolare attraverso una flotta rinnovata di 81 autobus, destinati alle soluzioni sostitutive e integrative al trasporto ferroviario. Un elemento essenziale, questo, per garantire la continuità e l'affidabilità del servizio, offrendo ai viaggiatori un'esperienza di qualità anche nei tratti gestiti su gomma. L'integrazione ferro-gomma rappresenta una delle direttrici del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS per una mobilità collettiva sempre più efficiente, intermodale e orientata alla sostenibilità.Il piano prevede, inoltre, l'acquisto dicome i collegamenti verso destinazioni di interesse turistico, noleggio e per attivazione di tratte a lunga percorrenza. I nuovi autobus saranno impiegati su tratte interregionali e provviste di dotazioni che rispondono a standard elevati in termini di viaggio confortevole, con sedute ergonomiche, climatizzazione termoregolata, connettività Wi-Fi, porte USB ad ogni posto, sistemi di videosorveglianza e dispositivi per l'accesso facilitato a persone con disabilità.