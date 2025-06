A Roma Termini presentato il nuovo Intercity Giorno dedicato al film ‘Elio’

(Teleborsa) - Al binario 25 delladi Roma è arrivato il nuovo, il treno speciale decorato e dedicato a ‘’, il film Disney e Pixar in arrivo prossimamente nelle sale.“La partnership con Disney è la principale rappresentazione del nostro lavoro, il nostro scopo è offrire al cliente un servizio end to end con esperienze sempre all’avanguardia e innovative. - ha sottolineato, Direttore Marketing di Trenitalia - Questa iniziativa fa parte di un progetto più ampio che vede delle partnership dedicate che coinvolgerà non solo Intercity, ma anche Regionali e i treni Altavelocità”.“Ci sono circa 124 treni Intercity Giorno e copriamo tutte le città. Ci saranno più di 90 carrozze dedicate alle famiglie e non mancheranno delle offerte particolari. ad esempio i ragazzi fino ai 15 anni viaggiano gratis e un adulto accompagnatore ha il 40% di sconto”, ha spiegato la Direttrice Business Intercity di Trenitalia,A tagliare il nastro inaugurale tra gli altri le registe del film, la produttrice, le voci italiane del film, nonché Francesca Serra, Direttore Business Intercity di Trenitalia e Mario Alovisi, Direttore Marketing di Trenitalia.“Elio” racconta la storia di un ragazzino brillante ma solitario, che per un errore viene teletrasportato dall'altra parte dell’universo e scambiato per l’ambasciatore intergalattico della Terra. In questo viaggio straordinario, Elio dovrà confrontarsi con creature bizzarre, culture aliene e soprattutto con sé stesso, scoprendo il potere della connessione e dell’identità.