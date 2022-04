TraWell, controllata Safe Wrap of Florida rinnova accordo con aeroporto Miami

TraWell

(Teleborsa) - Safe Wrap of Florida, controllata statunitense di, ha rinnovato l’accordo per la fornitura dei propri servizi integrati di assistenza ai viaggiatori presso l’aeroporto internazionale di Miami per un periodo di 6 anni, con decorrenza da gennaio 2022 e fino a dicembre 2027.L'accordo rinnovato prevede, rispetto al contratto previgente, significativi miglioramenti per Safe Wrap of Florida JV, LLC, tra cui, in particolare, una riduzione delle royalties riconosciute in favore dell’aeroporto.L’aeroporto di Miami è il 10° più importante scalo degli Stati Uniti d’America e storicamente ha rappresentato, per il gruppo TraWell, un importantissimo partner strategico. Nell’anno 2019 (in periodo pre-Covid) l’aeroporto di Miami ha gestito un traffico di oltre 45,9 milioni di passeggeri, di cui 22,3 milioni su voli internazionali.