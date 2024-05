doValue sigla due nuovi contratti in Grecia per 1 miliardo

doValue

(Teleborsa) - doValue Greece Loan and Credit Claim Management (doValue Greece), controllata diha firmato due nuovi contratti di servicing in Grecia.Il, noto come "Project Amoeba", prevede la gestione di un portafoglio di crediti in sofferenza (NPL) secured, unsecured, retail e corporate del valore di circa 800 milioni di euro di GBV con Bain Capital Credit.Il, "Project Heliopolis II", prevede la gestione di un portafoglio di NPL per un valore di circa 202 milioni di euro di GBV con il Gruppo EOS. Insieme, questi accordi rappresentano un totale di circa 1 miliardi di GBV per doValue Grecia.Il progetto Amoeba segna un significativo ampliamento della qualità e della quantità degli asset gestiti da doValue in Grecia, rafforzando ulteriormente il rapporto con Bain Capital Credit", sottolinea la società in una nota.