Sicily by Car si aggiudica gara per l'aeroporto di Ibiza

Sicily by Car

(Teleborsa) -, tra i principali operatori nel settore dell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, si è aggiudicata un bando di gara indetto da AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea S.A.) per la presenza all’interno dell’aeroporto internazionale di Ibiza, con l’assegnazione della postazione presso l’area arrivi, 85 parcheggi dedicati e 2.200 mq circa di facilities all’interno della zona aeroportuale.Tale aggiudicazione permetterà al Gruppo di espandere la propria presenza in Europa mediante l’ingresso greenfield nel mercato spagnolo.Sicily by Car precisa che è prevista la costituzione di una società di diritto spagnolo la cui operatività, secondo le modalità espresse dal bando, prenderà avvio a partire da gennaio 2025.: “Continuiamo con determinazione e costanza la nostra attività di sviluppo in Europa, con particolare attenzione a tutti quei luoghi che esprimono un’economia a matrice altamente turistica. L’aggiudicazione della gara relativa all’aeroporto di Ibiza segna unrappresentando il nostro primo ingresso in Spagna, uno dei Paesi target dalla nostra attività di espansione: ciò che abbiamo annunciato al nostro ingresso in Borsa è quindi in fase di stabile e sistematica realizzazione".