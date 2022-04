Masco paga dazio con un downgrade

Masco

Masco

S&P-500

Masco

(Teleborsa) - Seduta debole per, che mostra un timido -0,18%.A pesare sulle azioni contribuisce il downgrade deciso da BofA Securities. Gli esperti dell'ufficio studi hanno rivisto al ribasso la raccomandazione sul titolo del produttore americano di prodotti per i mercati del bricolage e della nuova costruzione di case. Il giudizio passa ora a "neutral" dal "buy" indicato in precedenza.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell', rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 49,69 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 51,18 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 48,79.