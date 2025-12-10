Milano
10:00
43.373
-0,46%
Nasdaq
9-dic
25.669
0,00%
Dow Jones
9-dic
47.560
-0,38%
Londra
10:00
9.649
+0,07%
Francoforte
9:59
24.082
-0,34%
Mercoledì 10 Dicembre 2025, ore 10.16
Home Page
/
Notizie
/ BFF, downgrade a Hold da Deutsche Bank
BFF, downgrade a Hold da Deutsche Bank
Banche
,
Finanza
,
Consensus
10 dicembre 2025 - 08.57
(Teleborsa) -
Deutsche Bank
ha tagliato a "
Hold
" da "Buy" la
raccomandazione
su
BFF Bank
, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, con un target price fissato a 10,5 euro per azione.
Titoli e Indici
Bff Bank
-6,83%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
-0,67%
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto