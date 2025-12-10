Milano 10:00
BFF, downgrade a Hold da Deutsche Bank

Banche, Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Deutsche Bank ha tagliato a "Hold" da "Buy" la raccomandazione su BFF Bank, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, con un target price fissato a 10,5 euro per azione.
