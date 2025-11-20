Correzione per Wall Street che vira in rosso

(Teleborsa) - Correzione per Wall Street, con tutti i principali indici in rosso a metà seduta
, dopo un avvio spumeggiante in scia ai conti di Nvidia, il Dow Jones
è in calo (-0,84%) e si attesta su 45.750 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
perde l'1%, continuando la seduta a 6.577 punti. In discesa anche il Nasdaq 100
(-1,51%); sulla stessa tendenza, negativo l'S&P 100
(-1,0%).
Si distingue nel paniere S&P 500 il settore beni di consumo per l'ufficio
. Nel listino, i settori informatica
(-1,65%), beni industriali
(-1,26%) e beni di consumo secondari
(-1,01%) sono tra i più venduti.
Sul sentiment pesa l'incertezza sulle prossime mosse della Federal Reserve
e di un ulteriore taglio dei tassi a dicembre, dopo che il rapporto sull’occupazione di settembre, pubblicato oggi, ha mostrato un aumento delle buste paga
superiore alle attese ma anche un incremento della disoccupazione
.Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Wal-Mart
(+5,88%), sostenuta da un trimestrale
in accelerazione, IBM
(+1,23%), che ha stretto una collaborazione con Cisco
per realizzare una rete di computer quantistici, United Health
(+0,74%) e Travelers Company
(+0,67%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Boeing
, che continua la seduta con -3,09%.
Sotto pressione Caterpillar
, con un forte ribasso dell'1,92%.
Soffre Nvidia
, che evidenzia una perdita dell'1,62%.
Deludente Salesforce
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Regeneron Pharmaceuticals
(+5,89%), GE Healthcare Technologies
(+1,62%), Paccar
(+1,62%) e Vertex Pharmaceuticals
(+1,35%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Micron Technology
, che ottiene -8,57%.
Seduta negativa per Datadog
, che scende del 7,97%.
Sensibili perdite per MercadoLibre
, in calo del 6,47%.
In apnea Palo Alto Networks
, che arretra del 6,46%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati statunitensi: Giovedì 20/11/2025
14:30 USA
: PhillyFed (atteso 1 punti; preced. -12,8 punti)
14:30 USA
: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%)
14:30 USA
: Variazione occupati (atteso 53K unità; preced. -4K unità)
16:00 USA
: Vendita case esistenti (atteso 4,08 Mln unità; preced. 4,05 Mln unità)
16:00 USA
: Vendita case esistenti, mensile (preced. 1,3%).