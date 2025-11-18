Home Depot paga dazio con il taglio della guidance

(Teleborsa) - Retrocede molto Home Depot
esibendo una variazione percentuale negativa del 4,31%.
Sulle azioni pesa il taglio della guidance
da parte del rivenditore al dettaglio statunitense di prodotti per la manutenzione della casa, che ha citato la "continua incertezza dei consumatori".
"I nostri risultati hanno deluso le nostre aspettative principalmente a causa dell'assenza di temporali nel terzo trimestre, che ha comportato una pressione maggiore del previsto in alcune categorie - ha affermato il CEO Ted Decker - Inoltre, mentre la domanda sottostante nel settore è rimasta relativamente stabile in sequenza, l'atteso aumento della domanda nel terzo trimestre non si è concretizzato. Riteniamo che l'incertezza dei consumatori e la continua pressione nel settore immobiliare stiano incidendo in modo sproporzionato sulla domanda di ristrutturazioni domestiche".
Lo scenario su base settimanale del colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Analizzando lo scenario di Home Depot
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 338,8 USD. Prima resistenza a 347,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 335.