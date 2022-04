Nasce Enel X Way per promuovere l'e-mobility. Ripa: "Mobilità elettrica per tutti"

Gruppo Enel

(Teleborsa) - Per promuovere la mobilità elettrica, nuova business line globale deldedicata all'e-mobility. Si propone comeper lo sviluppo di tecnologie ee per migliorare la customer experience dei viaggiatori.“Enel X Way nasce per accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica, che rappresenta per Enel una delle risposte necessarie alla transizione energetica coniugando decarbonizzazione, digitalizzazione ed elettrificazione, in linea con gli obiettivi di sostenibilità di Gruppo", afferma, CEO di Enel X Way, aggiungendo "il nostro obiettivo è fare leva su piattaforme digitali integrate per abilitare e offrire servizi innovativi e flessibili che incontrino le esigenze in continua evoluzione dei clienti, aprendo così la mobilità elettrica alle varie fasce di mercato e a nuovi ambiti come, ad esempio, i servizi di trasporto merci e spedizioni nei centri urbani, la nautica o i sistemi di volo a decollo verticale".Enel X Way, sfruttando l’esperienza maturata dal Gruppo Enel nella mobilità elettrica, è giàe gestiscepubblici e privati, sia direttamente sia con accordi di interoperabilità. Prioritario sarà lo sviluppo nei mercati europei fra i quali, innanzitutto Italia. Negli Stati Uniti la società è tra i primi operatori nel mercato delle ricariche in ambito domestico, mentre in America Latina è leader in Cile nei servizi a supporto del trasporto pubblico e in Brasile in quelli al settore dei parcheggi privati.Per promuovere la mobilità elettrica, Enel X Waysiglate in tutto il mondo con produttori di veicoli elettrici, aziende private e istituzioni pubbliche, e farà leva su un, attraverso la partecipazione ad accordi e joint venture per garantire ai clienti l’accesso a una rete estesa e capillare di ricarica in tutta Europa e negli Stati Uniti.