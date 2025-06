Energia, l'Italia accorcia distanze su UE ma oneri e tasse annullano effetto su prezzi

Enel

(Teleborsa) - Dopo un 2023 caratterizzato dagli strascichi della crisi energetica, con rincari generalizzati dei prezzi medi dell’energia elettrica per i consumatori domestici in tutta l’Unione,il permanere di unoha avuto come conseguenza: in 10 Paesi i prezzi sono aumentati (tra questi Francia +19% e Portogallo +15%), in 17 sono diminuiti (Italia -8%, Lussemburgo -33%); di conseguenza sono statiper il contenimento dei costi dell’energia.E' quanto emerge dalla Relazione annuale dell'ARERA in Parlamento. In Italia, lecon il ripristino delle ae con il progressivo ritorno alle condizioni ordinarie dei bonus sociali.Ilè rimasto sostanzialmente invariato (+0,2%)mentreè tra i Paesi che hanno sperimentato ladei prezzi lordi dell’energia elettrica per i clienti domestici che sono scesi dariducendo al 15% (dal 24,7% del 2023) il differenziale rispetto alla media europea. I prezzi finali pagati dalle famiglie italiane continuano a essere penalizzati dalle componenti diil cui incremento del 28% ha annullato le riduzioni registrate dalla componente energia e dai costi di rete. La componente oneri, imposte e tasse è passata da 8,5 centesimi d euro/kWh nel 2023 ae rappresenta oggicon un +134% rispetto alla Francia e +65% rispetto alla media dell’Area euro.di energia elettrica sono, la ripresa ha interessato quasi tutti i settori eccetto l’industria (-0,5%). La domanda italiana è statanetta (escludendo l’energia destinata ai pompaggi) e per il restante 16,3% dal saldo con l’estero. La produzione nazionale lorda è cresciuta del 3,2% e si attesta acon le), spinta principalmente dell’aumento nella produzione idroelettrica (+30,2%) che con 52,8 TWh è tornata ad avvicinarsi ai massimi degli ultimi dieci anni, che compensano il calo del termoelettrico (-6%).Nel 2024 il grupposi conferma il(ancora in calo rispetto al 16,9% del 2023) seguito da(stabile rispetto al 2023), sempre al primo posto per generazione termoelettrica (18,5%) seguito dacon l’8,9%.Nel 2024, il settore elettrico è stato caratterizzato dall’avvio,, delper i clienti domestici non vulnerabili. Nel 2024 il numero di punti di prelievo domestici ha raggiunto i 30,5 milioni: di questi, 5,6 milioni sono stati serviti in Maggior Tutela, 1,7 milioni nel Servizio a Tutele Graduali e circa(erano 21,4 milioni nel 2023). Loè nuovamente, sia che lo si misuri in termini di punti di prelievo (+4,9%) sia in termini di volumi (+2,3%): nel 2024almeno una volta nel corso dell’anno, nel 2023 il tasso era stato del 18,9%.Il grupporimane, come sempre,del mercato elettrico italiano con il(-6% rispetto al 2023), seguito dal gruppo A2A con una quota largamente inferiore e pari all’8,3%, (7,3% nel 2023) e dal gruppo Edison con il 6,3% (5,9% nel 2023). Ilnel mercato libero: la quota dei primi tre gruppi è pari al 39,3% (era al 44,1% nel 2023).