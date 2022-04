Russia, S&P taglia rating debito in valuta estera appena sopra livello default

(Teleborsa) -anziché euro e dollari sta producendo effetti negativi sulla Russia, che si è vista tagliare il merito di credito da parte difin quasi al livello default. L'agenzia hainfatti ilda Cc/c a Sd/Sd, dove Sd sta per(default selettivo), appena un gradino sopra il livello D che indica "default" (insolvenza).La decisione - spiega l'agenzia di rating americana - ha a che fare con la decisione di Mosca didenominati in dollari. Un pagamento che, si sapeva, avrebbe potuto condurre al default perchè non riconosciuto formalmente per saldare il debito.S&P in effettiné la probabilità che Mosca converta in valuta estera i rubli usati per il pagamento entro il periodo di grazia di 30 giorni. Una probabilità resa ancor più remota dalimposto alla Russia, che ridurrà ancora la sua capacità di onorare i termini e le condizioni del debito. S&P(Ofz) poiché ha ammesso di non essere in grado al momento di definire se i pagamenti del debito sui conti nazionali possano essere accessibili agli obbligazionisti non residenti.Prosegue nel frattempo la. Anche la big franceseha annunciato chein Russia, chiudendo tutte le sue filiali ela sua partecipazione nella banca russa. Questa operazione - ha detto SocGen - dovrebbe avere un impatto negativo sui suoi conti di 3,1 miliardi di euro.