MPS, assemblea approva bilancio e integra CdA

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti dihaindividuale di esercizio al 31 dicembre 2021, che evidenzia un utile pari a 151.005.319 euro. I soci hanno deliberato di rinviare ad una prossima assemblea chiamata a deliberare ledella banca le decisioni che riguardano la copertura della perdita dell'esercizio 2020 e di destinare l'utile dell'esercizio a riduzione della perdita in essere dell'esercizio 2017. Il bilancio consolidato si è chiuso con un utile di 309.330.833 euro, di cui 309.506.687 euro di pertinenza della capogruppo.promosse dal socio, la prima contro alcuni ex-amministratori della Banca con una percentuale del 93,745%, e la seconda nei confronti di tutti gli attuali consiglieri in carica (ad esclusione dell'AD Luigi Lovaglio) con una percentuale del 93,784%.Via libera alla relazione sulla politica in materia die sui compensi corrisposti, oltre che al piano di utilizzo dia servizio del pagamento di severance a favore di personale del gruppo.L'assemblea ha inoltre deliberato: la revoca del consigliere; la nomina a consigliere di(già cooptato come amministratore in data 7 febbraio 2022); la nomina a consigliere, su proposta dell'azionista di maggioranza Ministero dell'Economia e delle Finanze di