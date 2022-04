Russia, non pagare eurobond se obbligazionisti russi non ricevono denaro

(Teleborsa) - Il ministero delle Finanze russo e la Banca centrale del paese hanno raccomandato direlativi aglise i detentori russi di obbligazioni non saranno ripagati."A causa delle continue violazioni dei diritti dei detentori di eurobond russi da parte del sistema internazionale di regolamento e compensazione, i pagamenti sugli eurobond vengono ricevuti solo da quegli obbligazionisti i cui diritti sono registrati in un sistema contabile estero - viene evidenziato in una nota del ministero - Ildi eurobond".Le autorità hanno anche sollecitato un pagamento anticipato degli eurobond in rubli