Santander, maxi-intesa in Francia: 22,5 milioni per il caso riciclaggio

Banco Santander

(Teleborsa) -ha accettato di versare 22,5 milioni di euro per chiudere un procedimento avviato nel 2013 sulle operazioni delle sue filiali parigine, che includeva accuse di riciclaggio di denaro. L’intesa, approvata da un giudice oggi, non comporta alcuna ammissione di colpa, come ha precisato la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau.Secondo l’indagine, era stato messo in piedi un sistema illecito in cui assegni venivano depositati sui conti di privati e denaro contante fornito ai clienti al di fuori del circuito bancario ufficiale.La banca ha dichiarato di aver già accantonato fondi per coprire l’accordo, sottolineando che l’operazione non avrà impatti sui risultati.In una nota, un portavoce ha ribadito: “Santander rimane impegnata a rispettare i più elevati standard e regolamenti internazionali in materia di antiriciclaggio.”