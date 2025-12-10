Milano 10:05
43.351 -0,51%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 10:05
9.650 +0,08%
Francoforte 10:05
24.069 -0,39%

HSBC verso pagamento di 300 milioni di dollari per risolvere caso "Cum-Cum" in Francia

Banche, Finanza
HSBC verso pagamento di 300 milioni di dollari per risolvere caso "Cum-Cum" in Francia
(Teleborsa) - HSBC, colosso bancario britannico, sarebbe pronta a pagare circa 300 milioni di dollari per chiudere un procedimento penale francese sul suo presunto ruolo nello scandalo fiscale "Cum-Cum", che ha coinvolto alcune delle più grandi banche del paese. Lo scrive Bloomberg, citando fonti vicine alla vicenda. Una proposta di accordo con i procuratori del Parquet National Financier dovrebbe essere esaminata da un giudice in un'udienza nelle prossime settimane.

Le transazioni cum-cum che hanno coinvolto banche in Francia potrebbero essere costate circa 4,5 miliardi di euro di mancati introiti fiscali, hanno affermato le autorità all'inizio di quest'anno. La presunta logica alla base delle transazioni era quella di consentire ai proprietari stranieri di azioni francesi di evitare la ritenuta alla fonte prestando i titoli durante la stagione dei dividendi a un'entità esente come una banca locale.

L'accordo di HSBC arriverebbe dopo che la divisione investment banking di Crédit Agricole ha accettato a settembre di pagare circa 134 milioni di euro (156 milioni di dollari) di multe e imposte arretrate relative alle operazioni Cum-Cum.


Condividi
```