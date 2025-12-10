HSBC verso pagamento di 300 milioni di dollari per risolvere caso "Cum-Cum" in Francia

HSBC

Crédit Agricole

(Teleborsa) -, colosso bancario britannico, sarebbesul suo presunto ruolo nello, che ha coinvolto alcune delle più grandi banche del paese. Lo scrive Bloomberg, citando fonti vicine alla vicenda. Una proposta di accordo con i procuratori del Parquet National Financier dovrebbe essere esaminata da un giudice in un'udienza nelle prossime settimane.Le transazioni cum-cum che hanno coinvolto banche in Francia potrebbero essere costate circa 4,5 miliardi di euro di mancati introiti fiscali, hanno affermato le autorità all'inizio di quest'anno. La presunta logica alla base delle transazioni era quella di consentire ai proprietari stranieri di azioni francesi di evitare la ritenuta alla fonteL'accordo di HSBC arriverebbe dopo che la divisione investment banking diha accettato adi pagare circa 134 milioni di euro (156 milioni di dollari) di multe e imposte arretrate relative alle operazioni Cum-Cum.