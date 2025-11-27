UniCredit, Orcel: se chiudiamo in Russia regaliamo 3,7 miliardi di euro di capitale

(Teleborsa) - "Abbiamo 3,7 miliardi di euro di capitale in Russia
, che si è accumulato perché con la guerra non possiamo tirarlo fuori. Quando mi dicono ma "per perché non chiudi tutto?" io rispondo: Chi ne beneficia il giorno dopo? Il paese che non vogliamo aiutare". Lo ha detto Andrea Orcel, CEO
di UniCredit
, rispondendo alle domande durante l'audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo
.
"È vero che ci possono nazionalizzare, ma sarebbe un'infrazione legale e otterrei un credito perpetuo - ha aggiunto - Se la volete la dovete venire a prendere
, moralmente è la cosa giusta da fare".
Parlando del business residuale nel paese, ha fatto notare che "il nostro paese compra il gas, come lo paga? Qualcuno il pagamento lo deve fare
, se noi chiediamo di non farlo tramite noi passerebbe per la Cina, ad esempio. Gli scambi extra-sanzioni ci sono ancora e sono pagati tramite circuiti occidentali. Inoltre, il nostro paese ha imprese in Russia con impiegati a cui vanno pagati salari".
Il CEO di UniCredit ha spiegato che "la Russia ha ri-bilanciato drasticamente tuti i pagamenti
, allontanandosi da SWIFT e andando su sistemi di Cina, India o Sudafrica. Noi restiamo, ma non guadagniamo molto su quello, lo facciamo come servizio. Noi facevamo 25 miliardi di pagamenti a trimestre, oggi ne facciamo 8 concentrati su due valute, euro e dollaro".