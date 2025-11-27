Milano 14:46
UniCredit, Orcel: se chiudiamo in Russia regaliamo 3,7 miliardi di euro di capitale

(Teleborsa) - "Abbiamo 3,7 miliardi di euro di capitale in Russia, che si è accumulato perché con la guerra non possiamo tirarlo fuori. Quando mi dicono ma "per perché non chiudi tutto?" io rispondo: Chi ne beneficia il giorno dopo? Il paese che non vogliamo aiutare". Lo ha detto Andrea Orcel, CEO di UniCredit, rispondendo alle domande durante l'audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo.

"È vero che ci possono nazionalizzare, ma sarebbe un'infrazione legale e otterrei un credito perpetuo - ha aggiunto - Se la volete la dovete venire a prendere, moralmente è la cosa giusta da fare".

Parlando del business residuale nel paese, ha fatto notare che "il nostro paese compra il gas, come lo paga? Qualcuno il pagamento lo deve fare, se noi chiediamo di non farlo tramite noi passerebbe per la Cina, ad esempio. Gli scambi extra-sanzioni ci sono ancora e sono pagati tramite circuiti occidentali. Inoltre, il nostro paese ha imprese in Russia con impiegati a cui vanno pagati salari".

Il CEO di UniCredit ha spiegato che "la Russia ha ri-bilanciato drasticamente tuti i pagamenti, allontanandosi da SWIFT e andando su sistemi di Cina, India o Sudafrica. Noi restiamo, ma non guadagniamo molto su quello, lo facciamo come servizio. Noi facevamo 25 miliardi di pagamenti a trimestre, oggi ne facciamo 8 concentrati su due valute, euro e dollaro".
