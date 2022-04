Maps perfeziona acquisto 70% di Informatica e Telecomunicazioni

Maps

(Teleborsa) -, a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive contrattualmente stabilite, ha perfezionato l’acquisizione del 70% del capitale sociale di Informatica e Telecomunicazioni.L'operazione - si legge in un nota - permette a MAPS di consolidare il proprio posizionamento, consentendole di fornire un'offerta di soluzioni sempre più completa, soprattutto in ambito healthcare. Con questa operazione il Gruppo continua a sviluppare il concetto di sanità moderna, attraverso soluzioni digitali che consentano a dirigenti e manager sanitari di automatizzare i diversi aspetti del patient journey, offrendo nuove opportunità e modalità operative sempre più innovative., proponendo una suite di prodotti volti a semplificare e ottimizzare l’interazione tra persone e strutture, facendo della multicanalità l’elemento centrale e distintivo.Nel dettaglio, è stataa fronte di 2,9 milioni di euro emediante sottoscrizione di n. 231.604 azioni Maps di nuova emissione al prezzo di Euro 5,05 per azione, per complessivi Euro 1.169.600.Per gli aspetti legali dell’operazione, Maps e` stata assistita da STARCLEX – Studio Legale Associato, con un team coordinato dal managing partner Carlo Rigant