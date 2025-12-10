Borgosesia perfeziona l'acquisto di Oneosix

Borgosesia

(Teleborsa) -, società quotata all’Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi, comunica il perfezionamento dell’acquisto dell’intero capitale di Oneosix, intermediario finanziario iscritto nell’Albo di cui all’articolo 106 TUB e specializzato nell’acquisto e gestione di crediti deteriorati, da parte della controllata Borgosesia Alternative e a valle del rilascio da parte della Banca d’Italia della prescritta autorizzazione e dell’accertata assenza di fatti o circostanze tali rendere non veritiere le dichiarazioni rilasciate dai venditori nel contratto di compravendita stipulato il 26 settembre 2024.La transazione, spiega una nota, risulta essersi conclusa verso ilprevisto complessivamente in Euro 5.500.000, di cui Euro 2.500.000 versarti al closing ed Euro 3.000.000 da riconoscersi, maggiorati di interessi calcolati a un tasso pari ad Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread dello 0,5%, entro i 18 mesi successivi.