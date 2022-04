Covid, nelle ultime 24 ore 27.214 nuovi casi e e 127 decessi

(Teleborsa) - Nelle ultime 24 in Italia si sono registraticontro i 18.389 di ieri, e 127 decessi (ieri 79). I tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore sono stati 174.098. Dati che fanno scendere il tasso di positività dal 17,4% di ieri al 15,6% (-1,8%). È quanto emerge dalIn aumento iche con 38 nuovi ingressi, nel saldo entrate/uscite, sono 11 in più rispetto a ieri, 422 in totale. In crescita anche i(+274; ieri +182) per un totale di 10.214.Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono state contagiate 15.758.002 persone mentre le vittime salgono a 161.893. I guariti sono 14.387.830, 35.763 in più di ieri. Ad oggi sono 1.208.279 i positivi in Italia, 8.564 in meno di ieri.