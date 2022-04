Slowbalization, la globalizzazione rallentava prima di covid e guerra

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Molti commentatori e investitori si aspettano che ilda parte della Russia. Secondo, la globalizzazione ha però già iniziato a cambiare direzione e caratteristiche da diversi anni, e ciò si può dedurre dall'osservazione del movimento transfrontaliero di merci, capitali e persone, e tecnologie, dati e idee. Nel complesso, il termine(rallentamento della crescita nei movimenti transfrontalieri) descrive meglio le tendenze di beni, capitali e persone negli ultimi 10-15 anni rispetto a deglobalizzazione, secondo la banca d'affari statunitense. L'impennata delle attività digitali transfrontaliere supporta anche la nozione di, in cui la globalizzazione rallenta nelle aree materiali ma accelera in quelle intangibili.Il, misurato come somma delle importazioni e delle esportazioni di merci, ècome quota del PIL globale dal picco del 2008 (quando era arrivato al 47%), nonostante un rapido rimbalzo nel 2021. Mentre il commercio mondiale è aumentato del 35% in valore e del 30% in volume dal 2008, il PIL globale è cresciuto più rapidamente. "Il principale motore del calo è stato un calo di 28 punti percentuali della quota commerciale cinese dal 2006 - viene sottolineato nella ricerca firmata da Daan Struyven e Jan Hatzius - Uno dei motivi è che".Il verdetto sui flussi di capitali privati dipende se l'analisi viene fatta sugli stock o sui flussi. Dalla metà degli anni 2000 idi investimenti diretti e investimenti di portafoglio azionario sono fortemente diminuiti rispetto al PIL globale. Tuttavia, questi flussi sono stati ancora. I flussi netti di riserva internazionale sono diminuiti sufficientemente per mantenere le scorte pressoché invariate rispetto al PIL mondiale nell'ultimo decennio, dopo 15 anni di rapida crescita."Questoè simile tra capitali e lavoratori", osservano gli economisti di Goldman Sachs. I flussi netti di immigrazione nelle economie avanzate sono diminuiti nell'ultimo decennio, ma la quota di popolazione nata all'estero è ulteriormente aumentata. Mentre la pandemia ha rallentato l'immigrazione, è probabile che l'immigrazione netta verso altri paesi europei aumenti poiché 4,9 milioni di rifugiati sono fuggiti dall'Ucraina dalla fine di febbraio.Al contrario, lefino al crollo della pandemia nel 2020. Sebbene le esportazioni annuali di turismo siano leggermente aumentate nel 2021 negli Stati Uniti e in Europa, sono rimaste pressoché piatte a livello globale, con un calo netto in gran parte dell'Asia-Pacifico.Mentre i flussi di merci, capitali e persone sono rallentati, lesono aumentate in modo significativo dall'inizio degli anni '90. Le esportazioni di computer e servizi di comunicazione rappresentano attualmentee circa la metà delle esportazioni di servizi, ben prima di viaggi, trasporti e servizi finanziari, secondo l'analisi della banca statunitense.Il boom dell'uso transfrontaliero di internet è guidato in gran part dai fornitori di contenuti, con una stima dell'80% del traffico Internet totale relativo a video, social network e servizi di gioco. "Questi servizi sono forniti in larga misura dalle principali piattaforme come Youtube (),, Instagram o- viene fatto notare - La base di utenti dei giganti della tecnologia è altamente internazionale con una quota dell'80-90% non statunitense di utenti attivi mensili".