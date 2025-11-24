Milano 17:35
A New York, forte ascesa per Alphabet

(Teleborsa) - Protagonista la Holding statunitense a cui fa capo Google, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,83%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Alphabet rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le implicazioni di breve periodo di Alphabet sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 320,6 USD. Possibile una discesa fino al bottom 311,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 329,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
