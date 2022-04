ASML, trimestrale oltre le attese. Forte domanda

ASML

Asml

(Teleborsa) -, azienda high-tech olandese e uno dei principali fornitori a livello mondiale di macchine per l'industria dei semiconduttori, ha registratoper 3,5 miliardi di euro, undel 49% e undi 695 milioni di euro nel primo trimestre 2022. Gli analisti avevano previsto un utile netto di 621 milioni di euro su un fatturato di 3,4 miliardi, secondo i dati Refinitiv. Gli ordini netti nel primo trimestre sono stati di 7 miliardi di euro. La societàvendite nette per il secondo trimestre 2022 comprese tra 5,1 miliardi di euro e 5,3 miliardi di euro e un margine lordo compreso tra il 49% e il 50%."Continuiamo a vedere che ladi produzione - ha commentato il CEO Peter Wennink - Accogliamo i nostri clienti offrendo aggiornamenti ad alta produttività e riducendo i tempi di ciclo nelle nostre fabbriche e continuiamo a offrire un processo di spedizione veloce. Inoltre, stiamo lavorando attivamente per espandere significativamente la capacità insieme ai nostri partner della filiera".Spicca il volo, che si attesta a 600,4 euro per azione sulla borsa di Amsterdam, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 617,8 e successiva a quota 663,7. Supporto a 571,9.