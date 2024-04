ASML, l'utile cala a 1,22 miliardi di euro nel primo trimestre

ASML

(Teleborsa) - La big europea dei semiconduttoriha chiuso il2024 cona 5,29 miliardi di euro (vs 7,24 miliardi di euro nel primo trimestre 2023), margine lordo del 51,0% (vs 51,4%) edi 1,22 miliardi di euro (vs 2,05 miliardi di euro). Gli analisti avevano previsto un utile netto di 1,08 miliardi di euro su ricavi per 5,38 miliardi, secondo i dati LSEG.sono stati pari a 3,6 miliardi di euro (sotto le attese degli analisti), di cui 656 milioni di euro sono EUV.ASML prevede vendite nette totali per ildel 2024 comprese tra 5,7 e 6,2 miliardi di euro e un margine lordo compreso tra il 50% e il 51%. Inoltre, prevede che le vendite nette totali delsaranno simili a quelle del 2023"Le nostre vendite nette totali del primo trimestre sono state pari a 5,3 miliardi di euro, a metà della nostra guidance, con un margine lordo del 51,0% che è al di sopra della guidance, principalmente guidato dal mix di prodotti e da prodotti una tantum", ha affermato il"Prevediamo un fatturato netto del secondo trimestre compreso tra 5,7 e 6,2 miliardi di euro, con un margine lordo compreso tra il 50% e il 51% - ha aggiunto - ASML prevede costi di ricerca e sviluppo di circa 1.070 milioni di euro e costi SG&A di circa 295 milioni di euro. Le nostre prospettive per il l'intero 2024 sono invariate, con una seconda metà dell'anno che dovrebbe essere più forte della prima metà, in linea con la continua ripresa del settore dalla crisi. Consideriamocon continui investimenti sia in termini di capacità che in tecnologia, per essere pronti per la svolta del ciclo".ASML intende dichiarare unper l'anno 2023 pari a 6,10 euro per azione ordinaria, ovvero in aumento del 5,2% rispetto al 2022. Riconoscendo i tre acconti sui dividendi di 1,45 euro per azione ordinaria pagati nel 2023 e nel 2024, ciò porta a una proposta finale di dividendo all'Assemblea generale annuale pari a 1,75 euro per azione ordinaria.Nel primo trimestre ASML haper un valore di circa 400 milioni di euro nell'ambito dell'attuale programma di riacquisto di azioni proprie 2022-2025.