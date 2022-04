FED, Daly: aumentare rapidamente tassi fino a neutralità entro fine anno

(Teleborsa) - "Tenendo conto dei rischi di essere troppo veloci o troppo lenti, vedo unacome un percorso prudente". Lo ha detto, presidente della Federal Reserve Bank of San Francisco, parlando dell'che sarà attuato nel corso del 2022 dalla banca centrale statunitense. L'economista ha osservato che la maggior parte degli analisti vede quel livello intorno al 2,5% e che la FED dovrebbe "passare intenzionalmente a una posizione più neutrale che non stimoli l'economia è la massima priorità"."Una volta rimosso l'allentamento monetario,osservare come si adeguano le condizioni finanziarie, quanta inflazione si riduce e cosa resta ancora da fare per garantire un'espansione sostenuta", ha affermato Daly durante un evento alla University of Nevada, Las Vegas.