Netflix accusa primo calo abbonati dal 2011: 200 mila in meno e non è finita qui

Netflix

(Teleborsa) -che, dopo anni di grande successo, fa segnare il. La big dei film in streaming ha infatti personel primo trimestre dell'anno e stima di perderneNel dettaglio, il numero di abbonati alla piattaforma si è attestato a 221,6 milioni, con una diminuzione appunto di 0,2 milioni, a fronte diche indicavano undi abbonati. Un calo che, a quanto pare, è da attribuire alle password multiple ed anche alla guerra in Ucraina. Unico dato positivo l'aumento di abbonamenti in Asia, con 1 milione di utenze in più generate dalla popolare serie Squid Games.Il Ceo e co-fondatoreha parlato della possibilità di introdurre unaper far fronte alla continua riduzione degli utenti alla piattaforma., seppur cresciuti del 10% a 7,87 miliardi di dollari, mentrea 1,6 miliardi dagli 1,7 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. Questi risultati hanno pesantemente penalizzato il titolo Netflix nella sessione after hours dove ha perso circa i 25%.