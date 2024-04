Netflix batte ancora le attese sugli abbonati. Ma smetterà di fornire i dati

Netflix

(Teleborsa) -, colosso statunitense dello streaming, ha comunicato che nel2024 isono cresciuti del 15% su base annua, o del 18% su base neutrale in termini di cambio (F/X), trainati principalmente dalla crescita dei membri e dai prezzi. I ricavi sono stati superiori alle previsioni della società poiché le Global Streaming Paid Net Additions (9,3 milioni contro 1,8 milioni nel primo trimestre del 2023) sono state superiori a quanto previsto.L'è stato pari a 2,6 miliardi di dollari (rispetto a 1,7 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2023), con un aumento anno su anno del 54%. Anche questo risultato è stato superiore alle previsioni, principalmente a causa delle entrate superiori al previsto e della tempistica della spesa per i contenuti. Il margine operativo del 28% è cresciuto di sette punti percentuali anno su anno (rispetto al 21% dello scorso primo trimestre)L'è stato di 5,28 dollari contro i 2,88 dollari dell'anno scorso e la previsione della società di 4,49 dollari. L'utile netto comprende un utile non realizzato non in contanti di 131 milioni di dollari derivante dalla rimisurazione del cambio valutario sul debito denominato in euro."Le nostre duesono ampliare la nostra base di membri e sviluppare le nostre capacità per gli inserzionisti - si legge nella lettera agli azionisti - Abbiamo fatto progressi su entrambi i fronti nel primo trimestre. Il nostro abbonamento pubblicitario è cresciuto del 65% trimestre su trimestre (dopo essere aumentato di quasi il 70% sequenzialmente in ciascuno dei trimestri 3'23 e 4'23) con oltre il 40% di tutte le iscrizioni nei nostri mercati pubblicitari provenienti dal nostro piano pubblicitario".Netflix ha affermato che i suoi piani di streaming supportati da pubblicità hanno contribuito ad attirare 9,3 milioni di, quasi il doppio delle previsioni di consenso degli analisti. Ciò ha portato ila 269,6 milioni alla fine di marzo. La società ha al contempo annunciato che smetterà di riportare il numero di abbonati ogni trimestre.Per ilNetflix prevede una crescita dei ricavi del 16%. Ciò equivale a una crescita del 21% su base neutrale F/X, dovuta principalmente alle variazioni dei prezzi in Argentina e alla svalutazione della valuta locale rispetto al dollaro. Prevede che le aggiunte nette pagate saranno inferiori nel secondo trimestre del 2024 rispetto al primo trimestre del 2024 a causa della tipica stagionalità.Per l', prevediamo una sana crescita dei ricavi compresa tra il 13% e il 15%, sulla base dei tassi di cambio alla fine del primo trimestre del 2024. Prevede ora un margine operativo per l'anno fiscale del 25%, basato sui tassi di cambio al 1° gennaio 2024, in aumento rispetto alla precedente previsione del 24%.