Verizon si aspetta risultati 2022 in parte bassa della guidance

Verizon Communications

(Teleborsa) -, fornitore statunitense di banda larga e di telecomunicazioni, ha registratopari a 33,6 miliardi di dollari nel primo trimestre 2022, in crescita del 2,1% rispetto al primo trimestre 2021, e leggermente superiori ai 33,5 miliardi di dollari attesi dal mercato. L'è stato di 4,7 miliardi di dollari, in diminuzione del 12,4% rispetto al primo trimestre 2021, epari a 12 miliardi di dollari, in calo dell'1,1% anno su anno. L'è stato di 1,35 dollari, rispetto a 1,36 dollari nel primo trimestre 2021. Verizon ha perso 36.000 abbonati telefonici durante il trimestre, meno delle 49.300 perdite previste dagli analisti."Le nostre prestazioni operative nel primo trimestre posizionano ulteriormente Verizon per la crescita a lungo termine enella mobilità e nella banda larga nazionale", ha affermato il CEO Hans Vestberg. La società haprevedendo una crescita dei ricavi dei servizi wireless all'estremità inferiore dell'intervallo precedentemente comunicato dal 9% al 10%, una crescita dell'EBITDA rettificato all'estremità inferiore dell'intervallo precedente dal 2% al 3%, un utile per azione all'estremità inferiore dell'intervallo precedente compreso tra 5,40 e 5,55 dollari.