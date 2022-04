Elon Musk compra Twitter: i dettagli e le incertezze del deal

Twitter

Tesla

(Teleborsa) - Al termine di una saga lunga un mese, il board diha stipulato undel social media da parte di. Il fondatore dipagherà 54,20 dollari per azione in contanti, in una transazione del valore di, al termine della quale la società. La transazione, che è stata approvata all'unanimità dal CdA di Twitter, dovrebbe concludersi nel 2022, subordinatamente all'approvazione degli azionisti di Twitter e al soddisfacimento delle consuete condizioni di closing.Gli azionisti di Twitter riceveranno 54,20 dollari in contanti per ogni azione ordinaria di Twitter che possiedono alla chiusura della transazione proposta. Il prezzo di acquisto rappresenta unrispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Twitter il 1 aprile 2022, che è stato l'ultimo giorno di negoziazione prima che Musk rivelasse la sua partecipazione di circa il 9% in Twitter. L'imprenditore statunitense si è assicurato 25,5 miliardi di dollari di debito completamente impegnato e margin loan (grazie all'accordo con diverse banche), oltre a un equity commitment da 21 miliardi di dollari (sul quale non ha fornito ulteriori dettagli)."Laè il fondamento di una democrazia funzionante e Twitter è lain cui si dibattono questioni vitali per il futuro dell'umanità - ha affermato Musk - Voglio anche rendere Twitter migliore che mai, migliorando il prodotto con nuove funzionalità, rendendo gli algoritmi open source per aumentare la fiducia, sconfiggendo i bot spam e autenticando tutti gli esseri umani. Twitter ha un enorme potenziale: non vedo l'ora di lavorare con l'azienda e la comunità di utenti per sbloccarlo."Dopo l'annuncio, sono arrivate parole positive dadi Twitter. "L'idea e il servizio sono tutto ciò che conta per me e farò tutto il necessario per proteggere entrambi. Twitter come azienda è sempre stato il mio unico problema e il mio più grande rimpianto. È stato di proprietà di Wall Street e del modello pubblicitario.", ha scritto su Twitter."In linea di principio, non credo che nessuno dovrebbe possedere o gestire Twitter - ha aggiunto - Vuole essere un bene pubblico a livello di protocollo, non un'azienda. Risolvendo il problema del fatto che si tratta di un'azienda, tuttavia,. Confido nella sua missione di estendere la luce della coscienza".Secondo molti osservatori, l'accordo tra il board di Twitter ed Elon Musk è solo il primo passo per il rilancio del social media, e si apre ora un. La trasformazione di Twitter in un luogo con meno regole potrebbe addirittura essere dannoso per le sue performance economiche. I ricavi da pubblicità sono ammontati a quasi il 90% dei suoi 5,1 miliardi di dollari di entrate nel 2021 e unper gli inserzionisti, che non vogliono accostare i loro prodotti a post controversiIntanto,ha posto i rating "BB+" di Twitter in "" a causa dell'accordo di acquisizione. L'agenzia di rating prevede di risolvere il posizionamento in "creditwatch negativo" una volta concluso l'accordo proposto, con la transazione che potrebbe comportare un downgrade multiplo di Twitter e del suo debito.L'amministratore delegato di Twitter, Parag Agrawal, ha detto ai dipendenti che il futuro dell'azienda di social media è incerto dopo la chiusura dell'accordo da parte di Elon Musk. "Una volta concluso l'accordo,", ha detto Agrawal in un meeting in cui ha risposto alle preoccupazioni dei dipendenti."La parte facile per Musk è stata l'acquisto di Twitter - ha detto Dan Ives, analista di Wedbush Securities, in un'intervista a Bloomberg -. È una corsa agli armamenti sui social media e il modello pubblicitario è in ritardo. Il fidanzamento è stato poco brillante. La libertà di parola è una cosa, manetto su Twitter e nessun altro voleva comprarlo".