Milano 17:35
44.463 +0,82%
Nasdaq 20:49
25.024 +1,53%
Dow Jones 20:49
47.997 +0,23%
Londra 17:35
9.838 +0,65%
Francoforte 17:35
24.199 +1,00%

New York: scatto rialzista per Tesla Motors

Migliori e peggiori, In breve
New York: scatto rialzista per Tesla Motors
Brillante rialzo per l'azienda attiva nel settore automotive, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,48%.
Condividi
```