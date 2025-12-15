SpaceX, valutata 800 miliardi di dollari e possibile IPO nel 2026

(Teleborsa) - SpaceX
sta procedendo con una vendita di azioni interne che valuta il produttore di razzi e satelliti di Elon Musk a circa 800 miliardi di dollari
, dando vita a quella che potrebbe essere la più grande offerta pubblica iniziale di tutti i tempi.
SpaceX infatti ha affermato di prepararsi per una possibile offerta pubblica nel 2026
, operazione volta a finanziare il suo razzo Starship in fase di sviluppo, centri dati di intelligenza artificiale nello spazio e una base sulla Luna.
In una nota agli azionisti, il Direttore Finanziario Bret Johnsen ha illustrato che il prezzo per azione di 421 dollari
è quasi il doppio dei 212 dollari per azione stabiliti a luglio, con una valutazione di 400 miliardi di dollari. Una valutazione che supera di gran lunga il precedente record di 500 miliardi di dollari
stabilito a ottobre da OpenAI
, proprietaria di ChatGPT.
L'azienda guidata da Musk punta a una valutazione complessiva di circa 1,5 trilioni di dollari
, il che porterebbe SpaceX vicino al valore di mercato stabilito da Saudi Aramco durante la sua quotazione record del 2019.
La tempistica dell'IPO e la relativa valutazione sono incerte
e l'azienda potrebbe decidere di non procedere, ha affermato Johnsen.
Ciò probabilmente incrementerà il valore contabile dell'investimento di lunga data di Alphabet
, la società madre di Google, nella società di razzi e satelliti di Elon Musk. Alphabet, infatti, è un investitore in SpaceX almeno dal 2015.(Foto: SpaceX su Unsplash)