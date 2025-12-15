SpaceX, valutata 800 miliardi di dollari e possibile IPO nel 2026

Alphabet

(Teleborsa) -sta procedendo con una vendita di azioni interne che valuta il produttore di razzi e satelliti di Elon Musk a circa 8, dando vita a quella che potrebbe essere la più grande offerta pubblica iniziale di tutti i tempi.SpaceX infatti ha affermato di prepararsi per una, operazione volta a finanziare il suo razzo Starship in fase di sviluppo, centri dati di intelligenza artificiale nello spazio e una base sulla Luna.In una nota agli azionisti, il Direttore Finanziario Bret Johnsen ha illustrato che ilè quasi il doppio dei 212 dollari per azione stabiliti a luglio, con una valutazione di 400 miliardi di dollari. Una valutazione che supera di gran lunga il precedentestabilito a ottobre da, proprietaria di ChatGPT.L'azienda guidata da Musk punta a una, il che porterebbe SpaceX vicino al valore di mercato stabilito da Saudi Aramco durante la sua quotazione record del 2019.La tempistica dell'IPO e la relativa valutazione sonoe l'azienda potrebbe decidere di non procedere, ha affermato Johnsen.Ciò probabilmente incrementerà il valore contabile dell'investimento di lunga data di, la società madre di Google, nella società di razzi e satelliti di Elon Musk. Alphabet, infatti, è un investitore in SpaceX almeno dal 2015.