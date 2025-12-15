Milano 9:10
SpaceX, valutata 800 miliardi di dollari e possibile IPO nel 2026

(Teleborsa) - SpaceX sta procedendo con una vendita di azioni interne che valuta il produttore di razzi e satelliti di Elon Musk a circa 800 miliardi di dollari, dando vita a quella che potrebbe essere la più grande offerta pubblica iniziale di tutti i tempi.

SpaceX infatti ha affermato di prepararsi per una possibile offerta pubblica nel 2026, operazione volta a finanziare il suo razzo Starship in fase di sviluppo, centri dati di intelligenza artificiale nello spazio e una base sulla Luna.

In una nota agli azionisti, il Direttore Finanziario Bret Johnsen ha illustrato che il prezzo per azione di 421 dollari è quasi il doppio dei 212 dollari per azione stabiliti a luglio, con una valutazione di 400 miliardi di dollari. Una valutazione che supera di gran lunga il precedente record di 500 miliardi di dollari stabilito a ottobre da OpenAI, proprietaria di ChatGPT.

L'azienda guidata da Musk punta a una valutazione complessiva di circa 1,5 trilioni di dollari, il che porterebbe SpaceX vicino al valore di mercato stabilito da Saudi Aramco durante la sua quotazione record del 2019.

La tempistica dell'IPO e la relativa valutazione sono incerte e l'azienda potrebbe decidere di non procedere, ha affermato Johnsen.

Ciò probabilmente incrementerà il valore contabile dell'investimento di lunga data di Alphabet, la società madre di Google, nella società di razzi e satelliti di Elon Musk. Alphabet, infatti, è un investitore in SpaceX almeno dal 2015.




(Foto: SpaceX su Unsplash)
