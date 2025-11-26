Tesla: sistema guida autonoma FSD salva automobilista USA da una collisione frontale

Tesla

(Teleborsa) - Il sistema disi rivela una t. Clifford, un automobilista statunitense, ha infattidi prevenire una collisione frontale su di una strada del New Mexico dalla stretta carreggiata e priva di lampioni o catarifrangenti."Mentre attraversavo il New Mexico dopo l'assemblea degli azionisti Tesla, una collisione frontale a oltre 100km/h è stata evitata. Solo uno specchietto e un finestrino danneggiati e un po' di shock. Grazie Elon, grazie Tesla, grazie Cybertruck", ha scritto Clifford su X.Infatti, come si vede nel video, il protagonista dell’episodio ha improvvisamente visto un'auto che sfrecciava verso di lui invadendo la sua corsia e una collisione frontale sembrava inevitabile. A causa della scarsa visibilità, non ha avuto modo di notare in tempo utile il veicolo che procedeva in rotta di collisione. Mancavano solo 2-3 secondi per evitare lo scontro e da un lato c'erano veicoli in arrivo, tra cui un camion di grandi dimensioni, e dall'altro il guardrail.Il T, ha così sterzato in automatico riuscendo ad evitare uno scontro frontale e una collisione con il traffico in arrivo e il guardrail a oltre 100 km orari. Nonostante lo specchietto laterale e il finestrino danneggiati, Clifford è rimasto completamente illeso. Lache avrebbe potuto coinvolgere almeno altre cinque auto sulla strada in quel momento.L’episodio di Clifford e i dati confermano quanto affermato daSecondo il, pubblicato trimestralmente, la tecnologia. Ad esempio, nel terzo trimestre del 2025, l'azienda ha registrato un incidente ogni 16.672.803 di chilometri percorse da conducenti che utilizzavano la tecnologia Autopilot. A titolo di confronto, i dati più recenti disponibili da NHTSA e FHWA (del 2023) mostrano che negli Stati Uniti si è verificato un incidente automobilistico circa ogni 1.127.000 chilometri.Le auto Tesla sono infatti dotate di telecamere che controllano tutto ciò che le circonda. Le. In questo modo, il sistema FSD aumenta significativamente la probabilità di evitare una collisione e rende le auto Tesla tra le più sicure al mondo dal punto di vista della sicurezza attiva.Ogni anno, migliaia di persone muoiono o rimangono gravemente ferite in incidenti stradali nell'UE. Solo nel 2024, circa 19.940 persone hanno perso la vita sulle strade.Quanto riportato in questa nota dimostra come le innovazioni tecnologiche ideate da Elon Musk siano in grado di fare la differenza nella vita delle persone e delle comunità.