Estrima, ordini Birò in aumento del 71% nel primo trimestre 2022

Estrima

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della micromobilità elettrica, ha comunicato che ilnelrispetto allo stesso periodo del 2021, passando. Nel 2021 erano stati ordinati complessivamente 458 Birò. Gli ordini sono più che raddoppiati in Italia, Francia e Olanda, paesi dove Estrima ha focalizzato maggiormente le risorse (da 68 a 151 unità nel primo trimestre), mentre sono calati in quei mercati considerati non strategici, che Estrima descrive come "presidiati da rivenditori che non sono in grado di garantire l'esperienza unica ed esclusiva che il Birò offre ai propri utilizzatori".Inoltre, il gruppo segnala che in Italia è stata avviata la, che migliorerà i risultati in termini di fatturato e di veicoli circolanti nel territorio italiano."Laddove abbiamo investito tempo e risorse, in questi mesi, gli ordini sono aumentati - ha commentato il- Continueremo pertanto a implementare le azioni previste dal nostro piano e ad aumentare ordini, città, servizi e Birò che circolano per le strade al posto delle auto".