Ferretti, crescita a doppia cifra dei ricavi. Conferma guidance 2024

Ferretti Group

(Teleborsa) -, nel primo trimestre del 2024, conferma il proprio percorso di crescita. Il periodo si è chiuso connuovo pari a 313 milioni di euro in crescita dell’11,7% rispetto al primo trimestre del 2023.L' EBITDA adjusted di 48,2 milioni, mette a segno un aumento del 20,5% rispetto al primo trimestre del 2023 e con un margine del 15,4%, con un aumento di 110 punti base rispetto al primo trimestre 2023.L'di 22,2 milioni è in crescita del 19,4% rispetto al primo trimestre del 2023.Laè pari a 266,6 milioni nel primo trimestre 2024.Laal 31 marzo 2024 era di 205,7 milioni di liquidità netta rispetto a 281,1 milioni di liquidità netta al 31 dicembre 2023.Il Gruppodel 2024 e quella di medio termine."Inauguriamo il nuovo anno registrando. Questo primo trimestre del 2024 attesta l’efficacia delle scelte strategiche intraprese dal Gruppo; addirittura consolidiamo e miglioriamo le già ottime performance di Ferretti Group ottenute nel corso del 2023, ha dichiarato. Con ricavi che toccano i 313 milioni di euro, in crescita dell'11,7% rispetto ai primi tre mesi dell’anno precedente, e una marginalità in costante aumento che raggiunge il 15,4%, Ferretti Group conferma la redditività e la solidità finanziaria segnando, inoltre, un massimo storico di 1,6 miliardi di euro a livello di portafoglio ordini, in crescita del 10,2%. Questi risultatiche ci permette sia di mantenere performance di alto livello che di conquistare anche nuovi ambiti di mercato emergenti e in forte crescita che si aggiungono ai settori tradizionali ad alto valore già presidiati".