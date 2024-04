Recordati, ricavi in aumento del 10,2% nel primo trimestre

Recordati

(Teleborsa) - L'di, multinazionale farmaceutica che fa parte del FTSE MIB, ha approvato ile deliberato, la distribuzione agli azionisti di unpari a 0,63 euro, a saldo dell’acconto sul dividendo dell'esercizio 2023 di 0,57 euro, per ciascuna delle azioni in circolazione alla data di stacco cedola, il 20 maggio 2024 (a fronte della presentazione della cedola n. 33) (con pagamento il 22 maggio 2024 e record date il 21 maggio 2024). Ilper azione dell'esercizio 2023 ammonta perciò a 1,20 euro per azione (1,15 per azione nel 2022).2024 sono statirispetto al primo trimestre del 2023 o +10,9% escludendo il contributo di Avodart/Combodart di 27,5 milioni di euro e a tassi di cambio costanti. Questo risultato riflette un forte inizio dell'anno per entrambi i segmenti, nonché una tempistica degli ordini in Turchia e verso i distributori internazionali in linea con quello del primo trimestre del 2023.L'impatto negativo deinel primo trimestre del 2024 è stato pari a 31,2 milioni di euro (principalmente dovuto alla valuta turca, compensato dall’aumento dei prezzi). L'informativa completa relativa ai risultati finanziari di Recordati per il primo trimestre 2024 verrà pubblicata il 9 maggio 2024.